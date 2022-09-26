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На саммите в Праге подписаны документы о присоединении Киева к Пакту свободных городов, - Кличко

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Понедельник 26 сентября 2022 14:00
На саммите в Праге подписаны документы о присоединении Киева к Пакту свободных городов, - Кличко Фото: Виталий Кличко (kyivcity.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что Киев присоединился к Пакту свободных городов. Церемония подписания состоялась на саммите Пакта, который начался сегодня в Праге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Присоединение Киева к Пакту свободных городов – это еще одна возможность для совместного и эффективного преодоления вызовов, стоящих сегодня перед Украиной и цивилизованным демократическим миром. Сегодня для нас очень важна ваша поддержка и помощь и важно наше эффективное сотрудничество. Я благодарю европейских коллег, города которых предоставили убежище украинским беженцам. Благодарю за помощь, которую вы посылали Киеву, и за то, что настроены помогать нам в восстановлении", - заявил Виталий Кличко после

На саммите Пакта мэры европейских городов обсудят поддержку Украины и помощь украинским городам - экономическую, гуманитарную, помощь в восстановлении инфраструктуры и жилья.

Виталий Кличко в Праге также провел встречи с мэрами Берлина, Варшавы, Праги, Будапешта, Гамбурга, Франкфурта, Афин и Вильнюса.

Запланирована встреча Виталия Кличко с вице-президентом Европейской комиссии.

Пакт свободных городов - это открытый и прогрессивный городской альянс, учредженный в 2019 году мэрами Варшавы, Будапешта, Праги и Братиславы. В рамках Пакта европейские города сотрудничают в защите демократии, в борьбе с коррупцией и популизмом, развитии местного самоуправления и построении эффективного взаимодействия с национальными правительствами. Также реализуют совместные инициативы и проекты, адаптированные к потребностям отдельных городов.

В частности, мэры Пакта свободных городов инициировали общеевропейское лоббирование для прямого доступа к финансированию ЕС важных для городов проектов. И обратились к другим мэрам-единомышленникам по поводу более эффективного сотрудничества и перспективного расширения сети.

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