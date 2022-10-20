У саміті Кримської платформи візьме участь Ненсі Пелосі

У саміті Кримської платформи, який пройде 24-25 жовтня, візьме участь конгресмен Сполучених Штатів Ненсі Пелосі.

Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Кримська платформа – ініційований Україною міжнародний консультаційно-координаційний формат, спрямований на підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму.

Понад 30 спікерів парламентів та керівників міжпарламентських об'єднань та асамблей підтвердили свою участь у першому парламентському саміті міжнародної "Кримської платформи". Зустріч Кримської платформи відбудеться у Загребі, Хорватія.

Нагадаємо, раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував перший парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи і заявив, що він пройде в Хорватії.

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