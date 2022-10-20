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В саммите Крымской платформы примет участие Нэнси Пелоси

Фото: в саммите Крымской платформы примет участие Нэнси Пелоси (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

В саммите Крымской платформы, который пройдет 24-25 октября, примет участие конгрессмен Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Более 30 спикеров парламентов и руководителей межпарламентских объединений и ассамблей подтвердили свое участие в первом парламентском саммите международной "Крымской платформы". Встреча Крымской платформы пройдет в Загребе, Хорватия.

Крымская платформа – это инициированный Украиной международный консультационно-координационный формат, направленный на повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма.

Напомним, что ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал первый парламентский саммит Международной Крымской платформы и заявил, что он пройдет в Хорватии.

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