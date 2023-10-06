На саміті в Іспанії обговорювали розширення ЄС, - фон дер Ляйєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що європейські лідери провели зустріч в Іспанії, щоб обговорити розширення ЄС та шляхи подолання міграційної кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Процес вступу до Європейського Союзу ґрунтується на заслугах", - сказала фон дер Ляєн на прес-конференції в Гранаді.

Минулого місяця вона заявила, що Україна зробила "великі кроки" на шляху до вступу в ЄС з моменту отримання статусу кандидата у 2022 році, але попереду ще багато важкої роботи.

Україна та інші кандидати, за її словами, повинні відповідати суворим критеріям, у тому числі щодо демократичного послужного списку та економічних показників, щоб просунутися на шляху до можливого членства.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Після цього перед нашою країною поставили умови для того, щоби стати членом блоку.

Офіційні представники України неодноразово заявляли, що розраховують розпочати переговори про членство в ЄС до кінця 2023 року. Для цього нашій країні необхідно виконати сім рекомендацій Єврокомісії.

Як зазначав 2 жовтня президент України Володимир Зеленський, для відкриття переговорів потрібна не лише готовність нашої країни, а й готовність Євросоюзу.

У вівторок, 3 жовтня, стало відомо, що Європейський Союз, ймовірно, вже до грудня цього року оголосить про початок переговорів щодо членства України.

А вчора, 5 жовтня Зеленський заявив, що Україна може розпочати перемовини про вступ до Європейського союзу вже в цьому році.

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