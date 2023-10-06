На саммите в Испании обсуждали расширение ЕС, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские лидеры провели встречу в Испании, чтобы обсудить расширение ЕС и пути преодоления миграционного кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Процесс вступления в Европейский Союз основывается на заслугах", - сказала фон дер Ляйен на пресс-конференции в Гранаде.

В прошлом месяце она заявила, что Украина сделала "большие шаги" на пути к вступлению в ЕС с момента получения статуса кандидата в 2022 году, но впереди еще много тяжелой работы.

Украина и другие кандидаты, по ее словам, должны соответствовать строгим критериям, в том числе по демократическому послужному списку и экономическим показателям, чтобы продвинуться на пути к возможному членству.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в 2022 году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. После этого перед нашей страной поставили условия для того, чтобы стать членом блока.

Официальные представители Украины неоднократно заявляли, что рассчитывают начать переговоры о членстве в ЕС до конца 2023 года. Для этого нашей стране необходимо выполнить семь рекомендаций Еврокомиссии.

Как отмечал 2 октября президент Украины Владимир Зеленский, для открытия переговоров требуется не только готовность нашей страны, но и готовность Евросоюза.

Во вторник, 3 октября, стало известно, что Европейский Союз, вероятно, уже к декабрю этого года объявит о начале переговоров по членству Украины.

А вчера, 5 октября, Зеленский заявил, что Украина может начать переговоры о вступлении в Европейский союз уже в этом году.

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