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На саміті G20 спостерігаються ознаки консенсусу щодо засудження російського вторгнення, - Шольц

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Вівторок 15 листопада 2022 13:12
На саміті G20 спостерігаються ознаки консенсусу щодо засудження російського вторгнення, - Шольц Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На саміті G20 на Балі спостерігаються обнадійливі ознаки консенсусу з приводу того, що війна Росії проти України неприйнятна.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він також зазначив, що може бути досягнути згода і з приводу того, що ядерна зброя не повинна використовуватися.

"Це консенсус, який тут набирає силу", - сказав Шольц журналістам на Балі.

Відповідаючи на запитання про розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, Шольц сказав: "Він стояв біля мене і сказав пару речень, така була розмова".

Окрім того, канцлер Німеччини зазначив, що продовжить розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб знайти рішення для припинення війни проти України.

Нагадаємо, раніше Шольц висловився за проведення спільних дискусій щодо можливої ізоляції РФ на саміті G20 у зв'язку з веденням війни проти України.

Окрім того, країни G20 погодили підсумкове комюніке саміту із засудженням війни Росії проти України.

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G20 Російська Федерація Олаф Шольц Війна Росії проти України
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