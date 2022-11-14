На саміті G20 скасували спільне фотографування: названа причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Kyodo .

Як стверджується, причиною стали розбіжності учасників щодо ситуації в Україні та звинувачень на адресу РФ. Від фотографування відмовилися представники європейських країн та США у зв'язку з участю у заході російської делегації на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Повідомляеться, що спільне фотографування на самітах G20 скасовується вперше. Водночас наявні розбіжності у зв'язку із ситуацією навколо України раніше вже стали причиною неможливості учасників заходів у рамках G20 прийняти підсумкові документи за результатами низки зустрічей. Деякі з них також скасували спільне фотографування.

Російська сторона раніше звертала увагу, що спроби країн G7 влаштувати бойкот Росії на заходах G20 не вдаються. Так, після зустрічі глав МЗС G20 офіційний представник російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова зазначила, що члени G7 залишаються у меншості, оскільки решта країн збирається "не влаштовувати бойкоти, а конструктивно працювати".