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На саммите G20 позиция Украины будет представлена во всех соответствующих дискуссиях, - Зеленский

Среда 13 ноября 2024 21:53
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На саммите G20 позиция Украины будет представлена во всех соответствующих дискуссиях, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

На следующей неделе в Бразилии состоится саммит G20. Украина договаривается с партнерами, чтобы ее позиция была представлена во всех дискуссиях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский рассказал о сегодняшнем разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Германия - лидер в поддержке именно ПВО. И мы обсудили сейчас поставки еще одной системы IRIS-T и работу в дальнейшем над развитием воздушного щита", - рассказал президент.

Зеленский и Шольц также обсудили формат "Рамштайн". По словам главы государства, это сотрудничество принесло много пользы Украине и всем партнерам.

"И также обсудили подготовку встречи G20 в Бразилии - уже на следующей неделе. Договариваемся с партнерами, чтобы позиция Украины была представлена во всех соответствующих дискуссиях. Только вместе мир способен гарантировать действительно надежный мир и продолжительное спокойствие для международных отношений", - отметил президент.

Саммит G20 в Бразилии

Напомним, 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится саммит G20.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига накануне саммита G20 напомнил о позиции "ничего об Украине без Украины".

Он отметил, что у Украины есть позиция по достижению справедливого мира. Киев не примет никакой инициативы, которую разработали без Украины.

Он также подчеркнул, что Украина не согласится ни на какие компромиссы с территориальной целостностью и суверенитетом Украины.

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