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На саміті БРІКС Росія спробує створити механізми підтримки війни проти України, - ISW

Середа 23 жовтня 2024 03:49
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На саміті БРІКС Росія спробує створити механізми підтримки війни проти України, - ISW Фото: російський диктатор Володимир Путін (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Росія, напевно, скористається самітом БРІКС як можливістю створити механізми для посилення своїх військових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

За даними Інституту, на саміт до Казані прибули 36 світових лідерів. Серед них – генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, міністр торгівлі та промисловості Талібану Нуруддін Азізі, віце-прем'єр Сербії Олександр Вулін, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган.

Російський диктатор Володимир Путін на полях саміту вже зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном, з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді та президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Моді знову заявив про необхідність знайти "якнайшвидше" мирне рішення війни РФ проти України та підтвердив роль Індії як потенційного посередника.

"Росія, ймовірно, скористається самітом БРІКС як можливістю продемонструвати свої зусилля щодо зміцнення глобальних зв'язків із незахідними державами і, можливо, укласти угоди та створити торгові механізми, за допомогою яких вона зможе підтримати свої військові зусилля в Україні, пом'якшивши наслідки західних санкцій", - йдеться у звіті Інституту.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що Туреччина подала заявку на вступ до БРІКСу.

20 жовтня стало відомо, що бразильський президент Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку на саміт БРІКС до Росії.

Раніше Путін відмовився їхати на саміт G20 до Бразилії, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. При цьому він заявив, що рішення МКС "легко оминути".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув із неанонсованим візитом до Казані у день початку саміту.

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