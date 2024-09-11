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Саміт Україна - Південно-Східна Європа відбудеться у Хорватії, приїде Зеленський

Фото: прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Хорватія прийме саміт Україна - Південно-Східна Європа, який відбудеться у жовтні. На захід приїде український президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністра Хорватії Андрея Пленковича під час пресконференції у Києві.

За його словами, з початку повномасштабного вторгнення  Росії Хорватія "продовжує підтримувати Україну та надає допомогу в різні способи".

"У межах ширших політико-дипломатичних зусиль маю приємність повідомити вам, що Хорватія наступного місяця прийме спільно з президентом Зеленським саміт країн Південно-Східної Європи та України", - сказав Пленкович.

Нагадаємо, попередній саміт Україна - Південно-Східна Європа відбувся 28 лютого 2024 року в Афінах. На ньому також був присутній президент Володимир Зеленський.

Участь у саміті брали лідери Сербії, Молдови, Чорногорії, Греції, Румунії, Косова, Боснії та Герцеговини, Північної Македонії, Болгарії та Хорватії.

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