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Саммит Украина - Юго-Восточная Европа состоится в Хорватии, приедет Зеленский

Фото: премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Хорватия примет саммит Украина - Юго-Восточная Европа, который состоится в октябре. На мероприятие приедет украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича во время пресс-конференции в Киеве.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения России Хорватия "продолжает поддерживать Украину и оказывает помощь разными способами".

"В рамках более широких политико-дипломатических усилий доставлю удовольствие сообщить вам, что Хорватия в следующем месяце примет совместно с президентом Зеленским саммит стран Юго-Восточной Европы и Украины", - сказал Пленкович.

Напомним, предыдущий саммит Украина - Юго-Восточная Европа состоялся 28 февраля 2024 года в Афинах. На нем также присутствовал президент Владимир Зеленский.

Участие в саммите принимали лидеры Сербии, Молдовы, Черногории, Греции, Румынии, Косово, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Болгарии и Хорватии.

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Владимир ЗеленскийБалканыХорватия