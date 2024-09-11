Саммит Украина - Юго-Восточная Европа состоится в Хорватии, приедет Зеленский

Напомним, предыдущий саммит Украина - Юго-Восточная Европа состоялся 28 февраля 2024 года в Афинах. На нем также присутствовал президент Владимир Зеленский.

Участие в саммите принимали лидеры Сербии, Молдовы, Черногории, Греции, Румынии, Косово, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Болгарии и Хорватии.

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