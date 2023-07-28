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Саміт Україна - Латинська Америка. Глава МЗС Гватемали оцінив можливість проведення

Фото: міністр закордонних справ Гватемали Маріо Букаро (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Дмитро Левицький, Наталія Гурковська

Міністр закордонних справ Гватемали Маріо Букаро не виключив, що найближчими місяцями з'явиться можливість спланувати саміт Україна - Латинська Америка.

Таку думку він висловив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Безумовно. Ми хочемо якнайшвидше привезти президента Зеленського в регіон. Але я сподіваюся, що наступною буде Кримська платформа, яка проходитиме тут", - сказав він.

Букаро виразив сподівання, що, найближчими місяцями буде можливість спланувати щось і для Латинської Америки.

Як повідомлялося, наприкінці червня Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї. Серед іншого вони обговорили формати саміту Україна – Латинська Америка. А наприкінці липня Україна та Гватемала підписали угоду про безвіз.

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Гватемала