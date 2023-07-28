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Саммит Украина - Латинская Америка. Глава МИД Гватемалы оценил возможность проведения

Фото: министр иностранных дел Гватемалы Марио Букаро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Дмитрий Левицкий, Наталия Гурковская

Министр иностранных дел Гватемалы Марио Букаро не исключил, что в ближайшие месяцы появится возможность спланировать саммит Украина - Латинская Америка.

Такое мнение он высказал в интервью РБК-Украина.

"Безусловно. Мы хотим как можно быстрее привезти президента Зеленского в регион. Но я надеюсь, что следующей будет Крымская платформа, которая будет проходить здесь", - сказал он.

Букаро выразил надежду, что в ближайшие месяцы будет возможность спланировать что-то и для Латинской Америки.

Как сообщалось, в конце июня президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Гватемалы Алехандро Джамматтеи. Среди прочего они обсудили форматы саммита Украина - Латинская Америка. А в конце июля Украина и Гватемала подписали соглашение о безвизе.

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Гватемала