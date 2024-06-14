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Саміт НАТО візьметься за створення "надійного мосту" до майбутнього членства України, - Остін

Фото: Ллойд Остін, міністр оборони США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лідери країн НАТО під час саміту у Вашингтоні 9-11 липня працюватимуть, щоб створити "надійний міст" до членства України в Альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра оборони США Ллойда Остіна.

"Поки ми готуємось до Вашингтонського саміту, партнерство НАТО та України продовжує поглиблюватися. Саміт зробить кроки до надійного мосту до майбутнього членства України", - заявив Остін за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

При цьому він додав, що не бачить жодних ознак розширення Альянсу у найближчому майбутньому. Країни НАТО не мають відповідного бажання.

"Я думаю, зараз, знаєте, члени Альянсу, ймовірно, хотіли б, щоб ситуація стабілізувалася і врегулювалася, доки ми інтегруємо нових членів", - розповів Остін.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, країни-члени НАТО вже кілька разів обіцяли, що Україна стане частиною Альянсу. Але конкретних термінів та "дорожньої карти" для цього немає.

Держсекретар США Ентоні Блінкен кілька місяців тому заявляв, що саміт НАТО буде сфокусований саме на створенні такої "дорожньої карти".

При цьому, як наголошував у коментарі РБК-Україна голова постійної української делегації в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернев, "дорожня карта" є завданням мінімум для України на саміті у Вашингтоні.

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