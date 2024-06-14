Саміт НАТО візьметься за створення "надійного мосту" до майбутнього членства України, - Остін

"Поки ми готуємось до Вашингтонського саміту, партнерство НАТО та України продовжує поглиблюватися. Саміт зробить кроки до надійного мосту до майбутнього членства України", - заявив Остін за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі.

При цьому він додав, що не бачить жодних ознак розширення Альянсу у найближчому майбутньому. Країни НАТО не мають відповідного бажання.

"Я думаю, зараз, знаєте, члени Альянсу, ймовірно, хотіли б, щоб ситуація стабілізувалася і врегулювалася, доки ми інтегруємо нових членів", - розповів Остін.