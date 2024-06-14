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Саммит НАТО займется созданием "надежного моста" к будущему членству Украины, - Остин

Фото: Ллойд Остин, министр обороны США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Лидеры стран НАТО в ходе саммита в Вашингтоне 9-11 июля будут работать, чтобы создать "надежный мост" к членству Украины в Альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра обороны США Ллойда Остина.

"Пока мы готовимся к Вашингтонскому саммиту, партнерство НАТО и Украины продолжает углубляться. Саммит сделает шаги к надежному мосту к будущему членству Украины", - заявил Остин по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 

При этом он добавил, что не видит каких-либо признаков расширения Альянса в ближайшем будущем. У стран НАТО нет соответствующего желания. 

"Я думаю, в настоящее время, знаете, члены Альянса, вероятно, хотели бы, чтобы ситуация стабилизировалась и урегулировалась, пока мы интегрируем новых членов", - рассказал Остин. 

Вступление Украины в НАТО

Напомним, страны-члены НАТО уже несколько раз обещали, что Украина станет частью Альянса. Но конкретных сроков и "дорожной карты" для этого нет.

Госсекретарь США Энтони Блинкен несколько месяцев назад заявлял о том, что саммит НАТО будет сфокусирован именно на создании такой "дорожной карты".

При этом, как подчеркивал в комментарии РБК-Украина глава постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, "дорожная карта" является задачей минимум для Украины на саммите в Вашингтоне.

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