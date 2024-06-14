Саммит НАТО займется созданием "надежного моста" к будущему членству Украины, - Остин

"Пока мы готовимся к Вашингтонскому саммиту, партнерство НАТО и Украины продолжает углубляться. Саммит сделает шаги к надежному мосту к будущему членству Украины", - заявил Остин по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

При этом он добавил, что не видит каких-либо признаков расширения Альянса в ближайшем будущем. У стран НАТО нет соответствующего желания.

"Я думаю, в настоящее время, знаете, члены Альянса, вероятно, хотели бы, чтобы ситуация стабилизировалась и урегулировалась, пока мы интегрируем новых членов", - рассказал Остин.