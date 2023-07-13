Саміт НАТО показав, як далеко РФ відкинули від цілей її вторгнення в Україну, - ISW
Саміт НАТО у Вільнюсі показав, наскільки далеко повномасштабне вторгнення РФ відкинуло Москву від початкових цілей, заради яких починалася агресія проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Запобігання розширенню НАТО та віддаленню кордонів Альянсу від Росії були одними із заявлених Кремлем цілей перед вторгненням в Україну. Кремль постійно повторював цю мету протягом усієї війни.
Відсутність загального резонансу у російському інформаційному просторі у зв'язку з подіями на саміті НАТО, а також вступом Фінляндії до НАТО та згодою Туреччини направити протокол про вступ до Альянсу Швеції, ймовірно, свідчить про те, що Кремль зазнав і засвоїв ці поразки.
Багато російських джерел повідомляють про саміт НАТО безпристрасно і приглушено, що незрівнянно з ширшою поразкою, яку цей саміт насправді представляє для довоєнних цілей Росії.
Ключові висновки ISW:
- Україна уклала двосторонні угоди у галузі безпеки та оборони під час другого дня саміту НАТО 12 липня.
- 12 липня українські сили продовжували контрнаступальні операції як мінімум на трьох ділянках лінії фронту і, як повідомляється, досягли успіхів на деяких ділянках.
- Міноборони РФ повідомило, що ПВК "Вагнера" практично повністю передала МО озброєння та військову техніку.
- Повідомляється, що російські та українські сили провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ – Сватове.
- Російські та українські війська продовжували бойові зіткнення в районі Кремінної, де, як повідомляється, російські сили досягли обмежених успіхів.
- Українські сили продовжили контрнаступні дії у районі Бахмута.
- Російські джерела стверджували, що українські сили здійснили обмежені наземні атаки на заході Донецької області.
- ЗСУ продовжили контрнаступальні дії вздовж адміністративного кордону між Запорізькою та Донецькою областями.
Детальніше про гарантії безпеки для України від G7 читайте у матеріалі РБК-Україна.
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