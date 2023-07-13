Саммит НАТО показал, как далеко РФ отбросили от целей ее вторжения в Украину, - ISW
Саммит НАТО в Вильнюсе показал, насколько далеко полномасштабное вторжение РФ отбросило Москву от первоначальных целей, ради которых и начиналась агрессия против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Предотвращение расширения НАТО и отдаление границ Альянса от России были одними из заявленных Кремлем целей перед вторжением в Украину. Кремль постоянно повторял эту цель на протяжении всей войны.
Отсутствие общего резонанса в российском информационном пространстве в связи с событиями на саммите НАТО, а также вступлением Финляндии в НАТО и согласием Турции направить протокол о вступлении в Альянс Швеции, вероятно, свидетельствует о том, что Кремль принял и усвоил эти поражения.
Многие российские источники сообщают о саммите НАТО бесстрастно и приглушенно, что несоизмеримо с более широким поражением, которое этот саммит на самом деле представляет для довоенных целей России.
Ключевые выводы ISW:
- Украина заключила двусторонние соглашения в области безопасности и обороны во время второго дня саммита НАТО 12 июля.
- 12 июля украинские силы продолжали контрнаступательные операции как минимум на трех участках линии фронта и, как сообщается, добились успехов на некоторых участках.
- Минобороны РФ сообщило, что ЧВК "Вагнера" практически полностью передала МО вооружение и военную технику.
- Сообщается, что российские и украинские силы провели ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск – Сватово.
- Российские и украинские войска продолжали боестолкновения в районе Кременной, где, как сообщается, российские силы добились ограниченных успехов.
- Украинские силы продолжили контрнаступательные действия в районе Бахмута.
- Российские источники утверждали, что украинские силы провели ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области.
- ВСУ продолжили контрнаступательные действия вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями.
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