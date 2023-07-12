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Саміт НАТО ознаменував кінець проєкту Путіна з відновлення імперії, - Данілов

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Середа 12 липня 2023 18:09
Саміт НАТО ознаменував кінець проєкту Путіна з відновлення імперії, - Данілов Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Саміт НАТО у Вільнюсі ознаменував кінець проєкту російського диктатора Володимира Путіна з відновлення російсько-радянської імперії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Місце та вага України в порядку денному Вільнюського саміту НАТО 2023 року - подія історичного значення, навіть без рішення про повноцінне членство (тимчасово)", - написав він.

До того ж, Данілов зазначив, що у геополітичному вимірі саміт - це кінець проєкту Путіна з відновлення російсько-радянської імперії, який він розпочав своєю промовою в Мюнхені у 2007 році.

"Україна поставила власну резолюцію на путінському папірці: "THE END of the empire"", - додав секретар РНБО.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Зазначимо, що Україна так і не отримала чітких умов та графіка вступу до НАТО на саміті.

Країни-члени НАТО узгодили спільне комюніке щодо України, в якому окреслили бачення того, яким має бути шлях України до членства в Альянсі. Зокрема, вони зазначили, що Україна отримає запрошення після того, як країни блоку погодяться на це, і держава виконає певні умови.

Президент Володимир Зеленський розкритикував НАТО за нерішучість щодо України через відсутність чітких умов вступу.

Окрім того, країни "Великої сімки" погодили спільну декларацію про гарантії безпеки для України.

Промова Путіна

Промова Путіна на Мюнхенській безпековій конференції в лютому 2007 року згодом була визнана точкою відліку нової холодної війни між колективним Заходом та Росією.

Виступ диктатора був присвячений однополярності сучасної світової політики, бачення місця і ролі РФ у світі з урахуванням тогочасних реалій і загроз. Це була одна з перших відкритих заяв Путіна про небажання миритися зі статусом Росії як одного з аутсайдерів світової політики.

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