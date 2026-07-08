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Саміт НАТО в 2027 році можуть скасувати через Трампа, - Bloomberg

14:13 08.07.2026 Ср
2 хв
Є 2 причини можливого рішення
aimg Олена Чупровська
Фото: НАТО готове скасувати саміт 2027 року через Трампа (Getty Images)

НАТО обмірковує відмову від саміту 2027 року, щоб не загострювати стосунки з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Чому Альянс готовий пропустити саміт

Дискусія щодо відмови від щорічних самітів активізувалася цього тижня, коли лідери НАТО зібралися в Анкарі. Наступний саміт мав відбутися в Албанії, але тепер його можуть перенести.

Причин дві:

  • бажання зменшити напругу з президентом США Дональдом Трампом, який регулярно критикує Альянс;
  • намагання уникнути уваги до того, що Албанія - одна з країн з найменшими оборонними витратами в НАТО.

Високопоставлений військовий чиновник НАТО Джузеппе Каво Драгоне підтвердив в інтерв'ю Bloomberg TV, що питання дати наступного саміту досі не вирішене.

"Саміт відбудеться в Албанії, але чи відбудеться він наступного року чи через рік - це питання, яке зараз обговорюється", - заявив Драгоне.

Трамп знову розкритикував Альянс

За словами джерел, знайомих з перемовинами, президент США Дональд Трамп сказав, що приїхав до Анкари лише через теплі стосунки з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Свою появу на саміті він використав, щоб вкотре піддати сумніву значення НАТО та принизити союзників.

Саме постійні випади президента і підштовхнули Альянс до ідеї відкласти зустріч в Албанії, щоб не давати Трампу нового приводу критикувати партнерів.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте хоче зберегти щорічний формат самітів, щоб Альянс залишався в центрі світового порядку денного. Він намагався справити враження на Трампа, розповідаючи про суттєве зростання оборонних витрат союзників.

Однак поки незрозуміло, чи спрацьовує ця стратегія. Підсумкова заява саміту в Анкарі, яку лідери мають схвалити в середу, не міститиме жодної згадки про наступний саміт.

Нагадаємо, напередодні саміту в Анкарі генсек НАТО Марк Рютте анонсував зростання оборонних витрат союзників на 258 мільярдів доларів, а Німеччина заявила про намір подвоїти військовий бюджет і вийти на 5% ВВП до 2029 року.

Канцлер Фрідріх Мерц назвав це найбільшими зусиллями Німеччини для зміцнення обороноздатності за всю історію.

Як повідомляло РБК-Україна, під час зустрічі в Анкарі Канада оголосила про запуск нового механізму фінансування оборони, до якого приєднається і Україна разом із ще вісьмома країнами.

Новий банк планує залучити до 134 мільярдів доларів на дешеві кредити для оборонних проєктів союзників.

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НАТОДональд Трамп