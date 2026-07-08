Саммит НАТО в 2027 году может быть отменен из-за Трампа, - Bloomberg

НАТО обдумывает отказ от саммита 2027 года, чтобы не обострять отношения с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Дискуссия по поводу отказа от ежегодных саммитов активизировалась на этой неделе, когда лидеры НАТО собрались в Анкаре. Следующий саммит должен был состояться в Албании, но теперь его могут перенести.
Причин две:
Высокопоставленный военный чиновник НАТО Джузеппе Каво Драгоне подтвердил в интервью Bloomberg TV, что вопрос дать следующий саммит до сих пор не решен.
"Саммит состоится в Албании, но состоится ли он в следующем году или через год - это вопрос, который сейчас обсуждается", - заявил Драгоне.
По словам источников, знакомых с переговорами, президент США Дональд Трамп сказал, что приехал в Анкару только из-за теплых отношений с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Свое появление на саммите он использовал, чтобы в очередной раз подвергнуть сомнению значение НАТО и унизить союзников.
Именно постоянные выпады президента и подтолкнули Альянс к идее отложить встречу в Албании, чтобы не давать Трампу нового повода критиковать партнеров.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет сохранить ежегодный формат саммитов, чтобы Альянс оставался в центре мировой повестки дня. Он пытался произвести впечатление на Трампа, рассказывая о существенном росте оборонных расходов союзников.
Однако пока неясно, срабатывает ли эта стратегия. Итоговое заявление саммита в Анкаре, которое лидеры должны одобрить в среду, не будет содержать ни одного упоминания о предстоящем саммите.
Напомним, в преддверии саммита в Анкаре генсек НАТО Марк Рютте анонсировал рост оборонных расходов союзников на 258 миллиардов долларов, а Германия заявила о намерении удвоить военный бюджет и выйти на 5% ВВП к 2029 году .
Канцлер Фридрих Мерц назвал это величайшими усилиями Германии для укрепления обороноспособности за всю историю.
Как сообщало РБК-Украина, во время встречи в Анкаре Канада объявила о запуске нового механизма финансирования обороны, к которому присоединится и Украина вместе с еще восемью странами .
Новый банк планирует привлечь до 134 миллиарда долларов на дешевые кредиты для оборонных проектов союзников.