Молдова хоче уникнути "гальмування" вступу в ЄС через спротив Орбана щодо України
Молдова розраховує використати майбутній саміт ЄС, аби зміцнити свої позиції на шляху до вступу в Євросоюз. Однак паралельний розгляд заявки України створює ризик затримки процесу, оскільки прем’єр Угорщини Віктор Орбан має намір накласти вето на членство Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Заступниця прем’єр-міністра Молдови та головна переговорниця з питань євроінтеграції Крістіна Герасімов наголосила, що будь-яке зволікання шкодитиме авторитету ЄС.
"Ми ризикуємо надати непотрібні аргументи російській пропаганді про те, що ЄС не зацікавлений у розширенні, що ЄС не дбає про такі країни, як Молдова, і що немає жодного вікна можливостей", - сказала вона.
Герасімов також підкреслила, що вступ України до ЄС має ключове значення для безпеки всього континенту.
Орбан, який підтримує тісні зв’язки з Москвою, стверджує, що 95% угорських виборців виступили проти вступу України до ЄС. Водночас опозиція в Угорщині та спостерігачі вказують на рекордно низьку явку і можливі фальсифікації.
Попри значний прогрес України в реформуванні, Будапешт відмовляється надати Києву необхідну одностайну підтримку для членства в ЄС.
Вступ Молдови до ЄС
26 червня, напередодні саміту ЄС, президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що Молдова розпочне переговори про вступ до Євросоюзу вже 4 липня. Він уточнив, що офіційний старт перемовин заплановано під час саміту "ЄС - Молдова" у Кишиневі.
Однак пізніше він уточнив, що вступні переговори Молдови з Євросоюзом не розпочнуться 4 липня, оскільки лідери блоку поки що не ухвалили відповідного рішення.
У той час Угорщина заблокувала початок аналогічних переговорів з Україною. Як зазначають джерела РБК-Україна, Будапешт може розглянути можливість зняття вето лише після виборів, запланованих на наступний рік.
Докладніше про те, чому Угорщина блокує початок переговорів про вступ України в ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.