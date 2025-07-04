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Молдова хоче уникнути "гальмування" вступу в ЄС через спротив Орбана щодо України

П'ятниця 04 липня 2025 06:54
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Молдова хоче уникнути "гальмування" вступу в ЄС через спротив Орбана щодо України Фото: заступниця прем’єр-міністра Молдови Крістіна Герасімов (Twitter)
Автор: Валерія Поліщук

Молдова розраховує використати майбутній саміт ЄС, аби зміцнити свої позиції на шляху до вступу в Євросоюз. Однак паралельний розгляд заявки України створює ризик затримки процесу, оскільки прем’єр Угорщини Віктор Орбан має намір накласти вето на членство Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Заступниця прем’єр-міністра Молдови та головна переговорниця з питань євроінтеграції Крістіна Герасімов наголосила, що будь-яке зволікання шкодитиме авторитету ЄС.

"Ми ризикуємо надати непотрібні аргументи російській пропаганді про те, що ЄС не зацікавлений у розширенні, що ЄС не дбає про такі країни, як Молдова, і що немає жодного вікна можливостей", - сказала вона.

Герасімов також підкреслила, що вступ України до ЄС має ключове значення для безпеки всього континенту.

Орбан, який підтримує тісні зв’язки з Москвою, стверджує, що 95% угорських виборців виступили проти вступу України до ЄС. Водночас опозиція в Угорщині та спостерігачі вказують на рекордно низьку явку і можливі фальсифікації.

Попри значний прогрес України в реформуванні, Будапешт відмовляється надати Києву необхідну одностайну підтримку для членства в ЄС.

Вступ Молдови до ЄС

26 червня, напередодні саміту ЄС, президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що Молдова розпочне переговори про вступ до Євросоюзу вже 4 липня. Він уточнив, що офіційний старт перемовин заплановано під час саміту "ЄС - Молдова" у Кишиневі.

Однак пізніше він уточнив, що вступні переговори Молдови з Євросоюзом не розпочнуться 4 липня, оскільки лідери блоку поки що не ухвалили відповідного рішення.

У той час Угорщина заблокувала початок аналогічних переговорів з Україною. Як зазначають джерела РБК-Україна, Будапешт може розглянути можливість зняття вето лише після виборів, запланованих на наступний рік.

Докладніше про те, чому Угорщина блокує початок переговорів про вступ України в ЄС - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Угорщина Молдова Вступ в ЄС
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