Молдова хоче уникнути "гальмування" вступу в ЄС через спротив Орбана щодо України

Молдова розраховує використати майбутній саміт ЄС, аби зміцнити свої позиції на шляху до вступу в Євросоюз. Однак паралельний розгляд заявки України створює ризик затримки процесу, оскільки прем’єр Угорщини Віктор Орбан має намір накласти вето на членство Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Заступниця прем’єр-міністра Молдови та головна переговорниця з питань євроінтеграції Крістіна Герасімов наголосила, що будь-яке зволікання шкодитиме авторитету ЄС.

"Ми ризикуємо надати непотрібні аргументи російській пропаганді про те, що ЄС не зацікавлений у розширенні, що ЄС не дбає про такі країни, як Молдова, і що немає жодного вікна можливостей", - сказала вона.

Герасімов також підкреслила, що вступ України до ЄС має ключове значення для безпеки всього континенту.

Орбан, який підтримує тісні зв’язки з Москвою, стверджує, що 95% угорських виборців виступили проти вступу України до ЄС. Водночас опозиція в Угорщині та спостерігачі вказують на рекордно низьку явку і можливі фальсифікації.

Попри значний прогрес України в реформуванні, Будапешт відмовляється надати Києву необхідну одностайну підтримку для членства в ЄС.