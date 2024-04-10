Саміт миру по Україні у Швейцарії: чому важлива участь Китаю і чи покличуть Росію

При підготовці використовувалися: заяви президента України Володимира Зеленського, публікації Swissinfo, Bloomberg, NZZ, The Guardian.

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Дату визначено. Коли та де пройде саміт по формулі миру

Міжнародний саміт миру по Україні відбудеться 15 та 16 червня 2024 на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден поблизу міста Люцерн у центральній Швейцарії.

Про згоду Швейцарії провести конференцію стало відомо у січні, а сьогодні уряд країни підтвердив дату її проведення.

Попередньо відбулася низка перемовин з Євросоюзом, країнами-членами "Великої сімки" й такими країнами, як Індія та Китай, аби заручитись їхньою підтримкою.

"Зараз існує достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для початку мирного процесу", - зазначено в заяві Федеральної ради Швейцарії.

Що планують обговорити та очікування від саміту

Саміт у Швейцарії буде присвячено обговоренню "формули миру", запропонованої президентом України Володимиром Зеленським.

Як заявили у швейцарському уряді, першочерговим завданням конференції є ​​розвиток "спільного розуміння між державами-учасницями з метою досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого миру в Україні".

Зазначається, що конференція має на меті створити форум для діалогу на високому рівні щодо шляхів досягнення миру для України відповідно до міжнародного права та Статуту ООН.

Саміт спрямований на створення спільного розуміння рамок, сприятливих для цієї мети, і конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі.

Під час обговорення підготовки до конференції зі своєю швейцарською колегою Віолою Амхерд президент України Володимир Зеленський зазначив, що саміт продовжить попередню роботу обох країн над впровадженням формули миру за підсумками чотирьох зустрічей радників із питань національної безпеки, що відбулися в Копенгагені, Джидді, на Мальті та в Давосі.

"Готуємо саміт, готуємо конкретні його результати - чітку позицію світу щодо справедливого закінчення цієї війни", - наголосив Зеленський.

Щодо очікувань від саміту президент Швейцарії Віола Амхерд заявила, що наразі немає гарантій успіху конференції і укладення мирної угоди за її підсумками.

"Альтернативою було б нічого не робити, і це було б безвідповідально для стабільності Європи, а також для Швейцарії", – сказала Амхерд.

Вона також заявила, що на конференції у червні не буде підписано мирний план. "Ми думаємо, що буде друга конференція, але ми хочемо почати процес з цієї", - додала президентка Швейцарії

Росії не буде, Китай - під питанням. Хто візьме участь у конференції

Глобальний саміт у Швейцарії можуть відвідати лідери 100 країн, однак конкретного списку учасників наразі немає.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що очікує участі у від 80 до 100 країн.

"Це кількість країн, я вважаю, зможуть принаймні спробувати змусити Росію до справедливого миру", – зазначив він.

Лідер США Джо Байден може бути присутнім на конференції. Хоча американський президент ще не підтвердив своєї участі, шанси на його приїзд до Швейцарії зросли. Він має взяти участь у саміті G7 в Італії безпосередньо перед запланованою конференцією щодо України.

Водночас в уряді Швейцарії наголошують на важливості участі країн БРІКС, країн арабського світу та Глобального Півдня для створення "найбільш широкого альянсу". Для обговорення мирних ініціатив по Україні та залучення до конференції міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс здійснив візит до Філіппін, Південної Кореї, Індії та Китаю.

Ще в лютому Україна запросила лідера КНР Сі Цзіньпіна взяти участь у конференції.

Як повідомляє Bloomberg, союзники України також вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі, враховуючи вплив, який, на їх думку, Пекін має на Москву понад два роки війни.

Проте участь Китаю у Глобальному саміті досі залишається під питанням. Відомо тільки, що березні посол Китаю у Швейцарії заявляв, що Пекін "розглядає можливість взяти участь".

А на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим 9 квітня голова МЗС Китаю Ван І заявив, що "Пекін підтримує скликання у відповідний час міжнародної зустрічі, визнаної як Росією, так і Україною, в якій усі сторони зможуть брати участь на рівних і чесно обговорювати всі мирні рішення".

Країни-агресора не буде на мирному саміті у Швейцарії. Раніше голова Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що Росію можуть запросити на конференцію, але лише на другий саміт.

При цьому у РФ ідею мирного саміту по Україні називали "безглуздою" та нібито приреченою на провал якщо вона не враховуватиме інтереси Росії.

Зустріч у Швейцарії російська сторона вважає "хитрістю, яку використовує Захід, щоб спробувати залучити міжнародну підтримку України серед Глобального Півдня".