Саммит мира по Украине в Швейцарии: почему важно участие Китая и позовут ли Россию

При подготовке использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, публикации Swissinfo, Bloomberg, NZZ, The Guardian.

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Дата определена. Когда и где пройдет саммит по формуле мира

Международный саммит мира по Украине состоится 15 и 16 июня 2024 на курорте Бюргеншток в кантоне Нидвальден близ города Люцерн в центральной Швейцарии.

О согласии Швейцарии провести конференцию стало известно в январе, а сегодня правительство страны подтвердило дату ее проведения.

Предварительно состоялись переговоры с Евросоюзом, странами-членами "Большой семерки" и такими странами, как Индия и Китай, чтобы заручиться их поддержкой.

"Сейчас существует достаточная международная поддержка для проведения конференции высокого уровня для начала мирного процесса", - говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии.

Что планируют обсудить и ожидания от саммита

Саммит в Швейцарии будет посвящен обсуждению "формулы мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как заявили в швейцарском правительстве, первоочередной задачей конференции является развитие "общего понимания между государствами-участниками с целью достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира в Украине".

Отмечается, что цель конференции - создать форум для диалога на высоком уровне относительно путей достижения мира для Украины в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Саммит направлен на создание общего понимания рамок, благоприятных для этой цели и конкретной дорожной карты для участия России в мирном процессе.

Во время обсуждения подготовки к конференции со своей швейцарской коллегой Виолой Амхерд президент Украины Владимир Зеленский отметил, что саммит продолжит предварительную работу обеих стран над внедрением формулы мира по итогам четырех встреч советников по вопросам национальной безопасности, которые состоялись в Копенгагене, Джидде, на Мальте и в Давосе.

"Готовим саммит, готовим конкретные его результаты - четкую позицию мира по справедливому окончанию этой войны", - подчеркнул Зеленский.

Относительно ожиданий от саммита президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что сейчас нет гарантий успеха конференции и заключения мирного соглашения по ее итогам.

"Альтернативой было бы ничего не делать, и это было бы безответственно для стабильности Европы, а также для Швейцарии", – сказала Амхерд.

Она также заявила, что на конференции в июне не будет подписан мирный план. "Мы думаем, что будет другая конференция, но мы хотим начать процесс с этой", - добавила президент Швейцарии.

России не будет, Китай - под вопросом. Кто примет участие в конференции

Глобальный саммит в Швейцарии могут посетить лидеры 100 стран, однако конкретного списка участников пока нет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что ожидает участия от 80 до 100 стран.

"Это количество стран, я считаю, которые смогут хотя бы попытаться принудить Россию к справедливому миру", – отметил он.

Лидер США Джо Байден может присутствовать на конференции. Хотя американский президент еще не подтвердил свое участие, шансы на его приезд в Швейцарию выросли. Он должен принять участие в саммите G7 в Италии непосредственно перед запланированной конференцией по Украине.

В то же время в правительстве Швейцарии отмечают важность участия стран БРИКС, стран арабского мира и Глобального Юга для создания "наиболее широкого альянса". Для обсуждения мирных инициатив по Украине и привлечения к конференции министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис посетил Филиппины, Южную Корею, Индию и Китай.

Еще в феврале Украина пригласила лидера КНР Си Цзиньпина принять участие в конференции.

Как сообщает Bloomberg, союзники Украины также считают присутствие Китая важным для успеха встречи, учитывая влияние, которое, по их мнению, Пекин имеет на Москву более двух лет войны.

Однако участие Китая в Глобальном саммите по-прежнему остается под вопросом. Известно только, что в марте посол Китая в Швейцарии заявлял, что Пекин "рассматривает возможность принять участие".

А на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым 9 апреля глава МИД Китая Ван И заявил, что "Пекин поддерживает созыв в соответствующее время международной встречи, признанной как Россией, так и Украиной, в которой все стороны смогут участвовать на равных и честно обсуждать все мирные решения".

Страны-агрессора не будет на мирном саммите в Швейцарии. Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что Россию могут пригласить на конференцию, но только на второй саммит.

При этом в РФ идею мирного саммита по Украине называли "бессмысленной" и якобы обреченной на провал, если она не будет учитывать интересы России.

Встречу в Швейцарии российская сторона считает "уловкой, которую использует Запад, чтобы попытаться привлечь международную поддержку Украины среди Глобального Юга".