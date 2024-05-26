Саміт миру у Швейцарії: Зеленський заявив, що підтвердили участь вже більш ніж 80 країн

"Разом зі Швейцарією ми готуємо такий саміт. 15 червня його початок. Ми маємо підтвердження участі вже більш ніж 80 держав і продовжуємо працювати з лідерами, запрошуючи на саміт. Дякую кожному, хто дійсно допомагає миру", - сказав він.

Президент також звернувся до лідерів світу, які поки що осторонь глобальних зусиль із підготовки Саміту миру - до президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до президента Сі, лідера Китаю.

"Ми не хочемо, щоб, так само як ці книжки, згорів Статут ООН. Сподіваюся, не хочете й ви. Будь ласка, проявіть ваше лідерство в наближенні миру - дійсно миру, а не паузи між ударами. Зусилля світової більшості - це найкраща гарантія виконання зобов’язань. Будь ласка, підтримайте Саміт миру своїм персональним лідерством та участю", - продовжив Зеленський.

Чому саміт важливий?

За словами президента, для росіян це задоволення – спалювати і всі знають, із ким маємо справу.

"Росією керують люди, які хочуть зробити нормою спалювати життя, руйнувати міста й села, розділяти народи та стирати національні кордони війною. Немає нації, яка здатна зупинити таку війну лише своїми зусиллями. Потрібна участь лідерів світу", - впевнений Зеленський.

Він додав, що Україна має найбільший у світі досвід обману з боку Росії на переговорах, обману, який, зокрема, був прикриттям Росії для підготовки цієї війни.

"І саме тому потрібні глобальні зусилля - Саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути", - констатував він.

Саміт миру у Швейцарії

15-16 червня у Швейцарії відбудеться саміт миру. Загалом Україна та Швейцарія запросили на захід понад 150 країн, при цьому РФ не отримала запрошення. Зокрема, буквально вчора стало відомо, що Кот-д'Івуар також візьме участь у першому Глобальному саміті світу по Україні.

Зазначимо, що ні лідер Китаю, ні президент США поки що не підтвердили своєї участі у заході. Зокрема, головний дипломат Китаю Ван І може проігнорувати Глобальний саміт миру, оскільки може взяти участь у зустрічі БРІКС, яка пройде в той же час.

Нагадаємо, 23 травня уряди Бразилії та Китаю опублікували спільну заяву щодо вирішення війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Зокрема, вони вважають, що конференція має відбуватися лише за участю РФ.