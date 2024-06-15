Саміт миру у Швейцарії об'єднав 101 країну та міжнародну організацію, - Зеленський

У Глобальному саміті миру щодо України, який стартував сьогодні у Швейцарії, бере участь 101 країна та міжнародна організація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського перед початком Глобального саміту миру у Швейцарії.
"Нам вдалося об'єднати тут у Швейцарії 101 країну та міжнародну організацію. Сьогодні така кількість учасників зареєструвалася на перший інавгураційний саміт миру", - сказав Зеленський.
За його словами, деякі інші країни та лідери показали свою зацікавленість самітом, хоч і не приїхали на захід.
"І хоч їх тут сьогодні немає, нам вдалося повернути світу ідею, що колективні зусилля можуть зупинити війну та повернути мир", - додав президент.
Сьогодні, 15 червня, у Швейцарії стартував Глобальний саміт миру щодо України, який триватиме два дні. На ньому обговорюватимуть українську формулу миру, представлену президентом Володимиром Зеленським, яка має наблизити завершення війни з Росією на справедливих умовах.
Раніше повідомлялося, що саміт відвідають представники близько 100 країн та організацій.
Про те, чого прагне на саміті Україна, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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