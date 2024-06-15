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Саммит мира в Швейцарии объединил 101 страну и международную организацию, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Глобальном саммите мира по Украине, который стартовал сегодня в Швейцарии, принимаєт участие 101 страна и международная организация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского перед началом Глобального саммита мира в Швейцарии.

"Нам удалось объединить здесь в Швейцарии 101 страну и международную организацию. Сегодня такое количество участников зарегистрировалось на первый инаугурационный саммит мира", - сказал Зеленский.

По его словам, некоторые другие страны и лидеры показали свою заинтересованность саммитом, хоть и не приехали на мероприятие.

"И хотя их здесь сегодня нет, нам удалось вернуть миру идею, что коллективные усилия могут остановить войну и вернуть мир", - добавил президент.

Глобальный саммит мира

Сегодня, 15 июня, в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира по Украине, который продлится два дня. На нем будут обсуждать украинская формула мира, представленная президентом Владимиром Зеленским, которая должна приблизить завершение войны с Россией на справедливых условиях.

Ранее сообщалось, что саммит посетят представители около 100 стран и организаций.

О том, чего стремится на саммите Украина, - читайте в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийШвейцарияСаммит мира