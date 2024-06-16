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Саміт миру в Швейцарії: Єрмак розповів про плани на другий день

Європа, Неділя 16 червня 2024 11:52
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Саміт миру в Швейцарії: Єрмак розповів про плани на другий день Фото: голова Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Офісі президента розповіли, що саме обговорюватиметься на другий день саміту миру, який проходить у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Сьогодні (16 червня, - ред) продовжуємо роботу на саміті миру. Працюємо над дорожньою картою щодо важливих питань безпеки", - написав він.

Саміт миру: перший день

Цими вихідними, 15-16 червня, у Швейцарії проходить Глобальний саміт миру. У ньому беруть участь 101 країна та міжнародна організація.

Головне питання на саміті миру - врегулювання війни в Україні. За підсумками заходу, згідно проекту комюніке, який опинився у розпорядженні Reuters, учасники задекларували три важливі моменти:

  • повернення ЗАЕС під контроль України;
  • свободу судноплавства та доступ до морських портів Чорного та Азовського морів;
  • звільнення всіх військовополонених та повернення всіх депортованих, зокрема, дітей до України.

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