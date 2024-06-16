ua en ru
Вс, 16 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Саммит мира в Швейцарии: Ермак рассказал о планах на второй день

Европа, Воскресенье 16 июня 2024 11:52
UA EN RU
Саммит мира в Швейцарии: Ермак рассказал о планах на второй день Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Офисе президента рассказали, что именно будет обсуждаться во второй день саммита мира, который проходит в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Сегодня (16 июня, - ред) продолжаем работу на саммите мира. Работаем над дорожной картой по важным вопросам безопасности", - написал он.

Саммит мира: первый день

В эти выходные, 15-16 июня, в Швейцарии проходит Глобальный саммит мира. В нем принимают участие 101 страна и международная организация.

Главный вопрос на саммите мира - урегулирование войны в Украине. По итогам мероприятия, согласно проекту коммюнике, который оказался в распоряжении Reuters, участники задекларировали три важных момента:

  • возвращение ЗАЭС под контроль Украины;
  • свободу судоплавству и доступ к морским портам Черного и Азовского морей;
  • освобождение всех военнопленных и возвращение всех депортированных, в частности, детей в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Саммит мира Война в Украине
NEWS
Reuters ознакомилось с проектом итоговой декларации саммита мира: что в нем
Reuters ознакомилось с проектом итоговой декларации саммита мира: что в нем
DAILY
Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler Обучение по графику или тотальный отдых: психолог о том, каким должен быть досуг детей летом