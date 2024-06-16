Саммит мира в Швейцарии: Ермак рассказал о планах на второй день
В Офисе президента рассказали, что именно будет обсуждаться во второй день саммита мира, который проходит в Швейцарии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Офиса президента Андрея Ермака.
"Сегодня (16 июня, - ред) продолжаем работу на саммите мира. Работаем над дорожной картой по важным вопросам безопасности", - написал он.
Саммит мира: первый день
В эти выходные, 15-16 июня, в Швейцарии проходит Глобальный саммит мира. В нем принимают участие 101 страна и международная организация.
Главный вопрос на саммите мира - урегулирование войны в Украине. По итогам мероприятия, согласно проекту коммюнике, который оказался в распоряжении Reuters, участники задекларировали три важных момента:
- возвращение ЗАЭС под контроль Украины;
- свободу судоплавству и доступ к морским портам Черного и Азовского морей;
- освобождение всех военнопленных и возвращение всех депортированных, в частности, детей в Украину.
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