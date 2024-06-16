Саммит мира в Швейцарии: Ермак рассказал о планах на второй день

В Офисе президента рассказали, что именно будет обсуждаться во второй день саммита мира, который проходит в Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Сегодня (16 июня, - ред) продолжаем работу на саммите мира. Работаем над дорожной картой по важным вопросам безопасности", - написал он.

Саммит мира: первый день

В эти выходные, 15-16 июня, в Швейцарии проходит Глобальный саммит мира. В нем принимают участие 101 страна и международная организация.

Главный вопрос на саммите мира - урегулирование войны в Украине. По итогам мероприятия, согласно проекту коммюнике, который оказался в распоряжении Reuters, участники задекларировали три важных момента: