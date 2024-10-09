Саміт миру перенесли на грудень? Що каже Офіс президента

"Щодо дати, ви ж розумієте, що немає прив'язки до конкретної дати, бо продовжують працювати тематичні групи й вони мають напрацювати базові позиції", - наголосив Подоляк.

Водночас він зазначив, що Саміт миру має розв'язувати певні питання, і присутність Росії там має бути забезпечена за рахунок інструментів примусу.

"Політично, коли знімаються всі ці обмеження. От хоче Україна бути в НАТО, то давайте це зафіксуємо юридично, попри бажання РФ, це буде політичним сигналом. Економічна складова - санкції мають працювати ефективно", - наголосив він.

Проте радник керівника Офісу президента заявив, що є багато чинників, які можуть суттєво повпливати на позицію Росії.

"І так само ключове - це "Рамштайн". Це кількість зброї, неформальні дозволи. Кількість зброї, яка буде доводити, що ці дозволи почали працювати. Удари вглиб Росії повинні зростати. І тоді Росія має розуміти, що чим далі, тим більше вона буде втрачати", - підсумував він.