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Саміт миру перенесли на грудень? Що каже Офіс президента

Фото: радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Дмитро Олійник

Саміт миру був перенесений. Однак наразі немає прив'язки до конкретної дати.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Щодо дати, ви ж розумієте, що немає прив'язки до конкретної дати, бо продовжують працювати тематичні групи й вони мають напрацювати базові позиції", - наголосив Подоляк.

Водночас він зазначив, що Саміт миру має розв'язувати певні питання, і присутність Росії там має бути забезпечена за рахунок інструментів примусу.

"Політично, коли знімаються всі ці обмеження. От хоче Україна бути в НАТО, то давайте це зафіксуємо юридично, попри бажання РФ, це буде політичним сигналом. Економічна складова - санкції мають працювати ефективно", - наголосив він.

Проте радник керівника Офісу президента заявив, що є багато чинників, які можуть суттєво повпливати на позицію Росії.

"І так само ключове - це "Рамштайн". Це кількість зброї, неформальні дозволи. Кількість зброї, яка буде доводити, що ці дозволи почали працювати. Удари вглиб Росії повинні зростати. І тоді Росія має розуміти, що чим далі, тим більше вона буде втрачати", - підсумував він.

Підготовка другого саміту миру

Нагадаємо, що Україна має на меті провести другий саміт миру за участі представників Росії, а сам захід наразі заплановано на час після завершення роботи над спільним мирним планом.

Однак Росія неодноразово стверджувала, що не має наміру брати участь у зустрічі.

Детальніше про причини, чому країна-агресор не хоче брати участь у зустрічі,можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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