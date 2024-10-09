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Саммит мира перенесли на декабрь? Что говорит Офис президента

Фото: советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Дмитрий Олейник

Саммит мира не имеет привязки к конкретной дате. Сейчас идет работа над базовыми позициями в тематических группах.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Ранее шли разговоры о том, что второй Саммит мира состоится в ноябре, но представитель Офиса президента Дарья Заривная недавно сообщила, что его перенесли.

"Относительно даты, вы же понимаете, что нет привязки к конкретной дате, потому что продолжают работать тематические группы и они должны наработать базовые позиции", - прокомментировал эти сообщения Подоляк.

В то же время, он отметил, что Саммит мира должен решать определенные вопросы, и присутствие России там должно быть обеспечено за счет инструментов принуждения.

"Политически, когда снимаются все эти ограничения. Вот хочет Украина быть в НАТО, то давайте это зафиксируем юридически, несмотря на желание РФ, это будет политическим сигналом. Экономическая составляющая - санкции должны работать эффективно", - подчеркнул он.

Однако советник руководителя Офиса президента заявил, что существует много факторов, которые могут существенно повлиять на позицию России.

"И так же ключевое - это "Рамштайн". Это количество оружия, неформальные разрешения. Количество оружия, которое будет доказывать, что эти разрешения начали работать. Удары вглубь России должны расти. И тогда Россия должна понимать, что чем дальше, тем больше оно будет терять", - подытожил он.

Подготовка второго саммита мира

Напомним, что Украина имеет целью провести второй саммит мира с участием представителей России, а сама мера сейчас запланирована на время после завершения работы над общим мирным планом.

Однако Россия неоднократно утверждала, что не намерена участвовать во встрече.

Подробнее о причинах, почему страна-агрессор не хочет участвовать во встрече, можно узнать в материале РБК-Украина.

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