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Саммит БРИКС. Упомянули ли об Украине в итоговой декларации

Среда 23 октября 2024 16:09
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Саммит БРИКС. Упомянули ли об Украине в итоговой декларации Фото: в Казани прошел саммит БрРИКС (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В российской Казани прошел саммит БРИКС. В нем приняли участие лидеры Китая, Индии и ряда стран Глобального Юга.

Как сообщает РБК-Украина, текст декларации появился на сайте Кремля.

По результатам БРИКС участники подписали совместную декларацию в которой упомянули и Украину. При этом войну в Украине они назвали украинским кризисом.

Россия и другие участники заявили, что согласны с тем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности.

"Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии", - сказано в тексте декларации.

Саммит БРИКС в Казани

БРИКС - это группа из 10 стран, в состав которой входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. БРИКС часто рассматривается как платформа для укрепления глобального многополярного порядка, где эти страны пытаются уменьшить доминирование США и ЕС.

Недавно Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС.

Ранее мы писали, что с 22 по 24 октября проходит очередной саммит БРИКС. В нем примут участие более 20 лидеров стран, включая лидера Китая Си Цзиньпина. Также в Казань приехал и генсек ООН Антониу Гутерриш.

В то же время ряд СМИ писали о том, что российский диктатор Владимир Путин использует саммит БРИКС в своих целях. Он хочет ослабить Запад и Украину.

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