Самі вигадали, самі образилися? У РФ шукають сенатора після зустрічі із Зеленським

МВС РФ оголосило в розшук сенатора США Ліндсі Грема. Приводом стала його фраза під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським про "смерть росіян", яку насправді вирвали з контексту, але в РФ, як завжди, розбиратися не стали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Як пишуть російські пропагандисти, американський сенатор "розшукується за статтею КК". Глава СК РФ Олександр Бастрикін напередодні доручив порушити справу проти нього.
Президент Володимир Зеленський зустрівся із сенатором Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом у п'ятницю, 26 травня. На одному з відео Грем нібито називає смерть росіян "найвдалішою витратою грошей" США.
Як пізніше дізналося Reuters, ці дві тези у висловлюваннях сенатора прозвучали окремо одна від одної і не несли того смислового навантаження, через яке образилися в РФ.
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