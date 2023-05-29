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Самі вигадали, самі образилися? У РФ шукають сенатора після зустрічі із Зеленським

Фото: сенатор США Ліндсі Грем (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

МВС РФ оголосило в розшук сенатора США Ліндсі Грема. Приводом стала його фраза під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським про "смерть росіян", яку насправді вирвали з контексту, але в РФ, як завжди, розбиратися не стали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як пишуть російські пропагандисти, американський сенатор "розшукується за статтею КК". Глава СК РФ Олександр Бастрикін напередодні доручив порушити справу проти нього.

Що не так у розшуку сенатора?

Президент Володимир Зеленський зустрівся із сенатором Сполучених Штатів Америки Ліндсі Гремом у п'ятницю, 26 травня. На одному з відео Грем нібито називає смерть росіян "найвдалішою витратою грошей" США.

Як пізніше дізналося Reuters, ці дві тези у висловлюваннях сенатора прозвучали окремо одна від одної і не несли того смислового навантаження, через яке образилися в РФ.

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Російська Федерація