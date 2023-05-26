Зеленський зустрівся з американським сенатором та подякував за підтримку України

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

Під час зустрічі Зеленський подякував Ліндсі Грему за непохитну позицію і внесок у зміцнення обороноздатності України.

"Вдячний всьому американському суспільству, президенту Байдену, Конгресу США за потужну двопартійну та двопалатну підтримку України. Цінуємо цю допомогу", - написав президент.

Він нагадав, що що США надає повну підтримку Україні ще з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

Військова допомога США

Нагадаємо, президент США Джо Байден нещодавно оголосив, що Україна отримає новий пакет військової допомоги. Він включає додаткові боєприпаси, артилерію та броньовану техніку.

Окрім цього, голова Пентагону Ллойд Остін повідомив, що у рамках "Рамштайну" союзники вже передали Україні військової допомоги на загальну суму 65 млрд доларів.

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