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Сами придумали, сами обиделись? В РФ ищут сенатора после встречи с Зеленским

Фото: сенатор США Линдси Грэм (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

МВД РФ объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма. Поводом стала его фраза во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским о "смерти русских", которая на самом деле была вырвана из контекста, но в РФ, как всегда, разбираться не стали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как пишут российские пропагандисты, американский сенатор "разыскивается по статье УК". Глава СК РФ Александр Бастрыкин накануне поручил возбудить против него дело.

Что не так в розыске сенатора?

Президент Владимир Зеленский встретился с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом в пятницу, 26 мая. На одном из видео Грэм якобы называет смерть россиян "самой удачной тратой денег" США.

Как позже узнало Reuters, эти два тезиса в высказываниях сенатора прозвучали отдельно друг от друга и не несли той смысловой нагрузки, из-за которой обиделись в РФ.

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