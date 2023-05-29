Сами придумали, сами обиделись? В РФ ищут сенатора после встречи с Зеленским

МВД РФ объявило в розыск сенатора США Линдси Грэма. Поводом стала его фраза во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским о "смерти русских", которая на самом деле была вырвана из контекста, но в РФ, как всегда, разбираться не стали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как пишут российские пропагандисты, американский сенатор "разыскивается по статье УК". Глава СК РФ Александр Бастрыкин накануне поручил возбудить против него дело. Что не так в розыске сенатора? Президент Владимир Зеленский встретился с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом в пятницу, 26 мая. На одном из видео Грэм якобы называет смерть россиян "самой удачной тратой денег" США. Как позже узнало Reuters, эти два тезиса в высказываниях сенатора прозвучали отдельно друг от друга и не несли той смысловой нагрузки, из-за которой обиделись в РФ.