Саме ця їжа допоможе вам спати краще: все простіше, ніж ви думаєте

Що треба їсти для гарного сну?

Нове дослідження, проведене науковцями Чиказького та Колумбійського університетів, вказує на неочікуваного, але дуже доступного помічника у боротьбі за міцний сон - фрукти та овочі. Виявляється, що те, що ми їмо протягом дня, безпосередньо впливає на якість нашого сну вже тієї ж ночі.

Попередні спостережні дослідження вже натякали на зв'язок між високим споживанням фруктів та овочів і кращою загальною якістю сну. Однак, саме ці нові результати вперше прямо вказали на кореляцію між вибором харчування впродовж дня та об'єктивно виміряною якістю сну тієї самої ночі. Це надзвичайно важливе відкриття, оскільки воно показує не просто довгостроковий ефект, а миттєвий вплив на наш нічний відпочинок.

У дослідженні брали участь здорові молоді люди. Вони щодня за допомогою спеціального додатку повідомляли про своє фактичне харчування, а наручний датчик об'єктивно вимірював їхній режим сну. Це дозволило дослідникам отримати точні дані як про спожиті продукти, так і про реальні показники сну.

Фрукти, овочі та цільнозернові

Науковці звернули особливу увагу на фрагментацію сну - важливий показник, що відображає, як часто людина прокидається або переходить від глибокого до поверхневого сну протягом ночі. І їхні висновки були однозначними: щоденний раціон корелював зі значущими відмінностями у сні наступної ночі.

Учасники, які їли більше фруктів і овочів впродовж звичайного дня, як правило, мали глибший і безперервний сон тієї ж ночі. Аналогічний ефект спостерігався у тих, хто споживав більше здорових вуглеводів, наприклад, цільнозернових продуктів. Це свідчить про те, що саме ці групи продуктів відіграють ключову роль у підтримці якісного нічного відпочинку.

На основі своїх висновків та статистичного моделювання, науковці зробили вражаючий підрахунок: люди, які вживають рекомендовані п'ять порцій фруктів та овочів на день, відчувають покращення якості сну на 16% порівняно з людьми, які не споживають фруктів та овочів взагалі. Це досить значна різниця, яку можна відчути менш ніж за 24 години, що робить рекомендації дієтологів ще більш вагомими.

Здоровий раціон для здорового сну

Спираючись на ці дані, автори дослідження зазначають, що регулярне харчування, багате на складні вуглеводи, фрукти та овочі, є найкращим для здоров'я сну в довгостроковій перспективі. Це не лише одноразове рішення, а стабільна стратегія, що дозволяє підтримувати якісний сон роками.

Чому ж саме ці продукти так впливають на сон? Фрукти та овочі багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, які підтримують нервову систему, сприяють виробленню мелатоніну (гормону сну) та допомагають організму краще справлятися зі стресом.

Цільнозернові продукти, у свою чергу, забезпечують стабільний рівень глюкози в крові, уникаючи різких стрибків, які можуть порушувати сон.