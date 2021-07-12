Самая дорогая игра в истории человечества: картридж Super Mario 64 продали за 1,56 млн долларов

В США, во время аукциона Heritage Auctions был продан картридж Super Mario 64 за 1,56 млн долларов. Прежний рекорд принадлежал игре The Legend of Zelda и составлял 870 тысяч долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Стоит отметить, что в свое время Super Mario 64 имела бешеный успех во время продаж, которые составляли около 11 миллионов копий. В частности, в последнее время в мире вырос спрос на коллекционные упакованные экземпляры, которых сегодня осталось не так и много.
В список самых дорогих видеоигр попали:
Super Mario Bros, которая была продана 10 июля 2020 года за 114 тысяч долларов;
Super Mario Bros 3, которая была продана 23 ноября 2020 года за 156 тысяч долларов;
Super Mario Bros, которая была продана 2 апреля 2021 года: за 660 тысяч долларов;
The Legend of Zelda, которая была продана 9 июля 2021 года за 870 тысяч долларов;
Super Mario 64, которая была продана 11 июля 2021 года за 1,56 млн долларов.