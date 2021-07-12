Найдорожча гра в історії людства: картридж Super Mario 64 продали за 1,56 млн доларів

В США, під час аукціону Heritage Auctions було продано картридж Super Mario 64 за 1,56 млн доларів. Колишній рекорд належав грі The Legend of Zelda й становив 870 тисяч доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.
Варто відзначити, що свого часу Super Mario 64 мала шалений успіх під час продажів, які становили близько 11 мільйонів копій. Зокрема, останнім часом у світі виріс попит на колекційні запаковані екземпляри, яких сьогодні залишилося не так й багато.
До списку найдорожчих відеоігор потрапили:
Super Mario Bros, яка була продана 10 липня 2020 року за 114 тисяч доларів;
Super Mario Bros 3, яка була продана 23 листопада 2020 року за 156 тисяч доларів;
Super Mario Bros, яка була продана 2 квітня 2021 року: за 660 тисяч доларів;
The Legend of Zelda, яка була продана 9 липня 2021 року за 870 тисяч доларів;
Super Mario 64, яка була продана 11 липня 2021 року за 1,56 млн доларів.