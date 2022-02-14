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Самая большая ставка в истории. Американский бизнесмен поставил 9,5 млн на футбольный матч и проиграл

Автор: Андрей Вырва

Техасский бизнесмен Джим Макингвейл поставил рекордную сумму на Супербоул – финальный матч сезона Национальной футбольной лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

71-летний Макингвейл является владельцем магазина домашних матрасов "Gallery Furniture". Он сделал две отдельные ставки на общую сумму 9,5 миллиона долларов. Обе его ставки были на победу "Цинциннати Бенгалс" в Супербоуле. Ставки были с коэффициентом от 1 до 1,7.

"Матрас Мак" в случае победы "Цинциннати" мог выиграть 16,15 миллионов долларов, но "Бенгалс" проиграли матч.

В прошлом году Макингвейл поставил почти 3,5 миллиона долларов на финальный матч НФЛ и выиграл 6,18 миллиона. А несколько лет назад он сделал ставку 13 миллионов на матч бейсбольного клуба "Хьюстон Астрос" против "Вашингтон Нэшналс".

Также бизнесмен провел акцию в своем магазине: все клиенты, которые купят матрасы или мебель для гостиной на сумму свыше 3000 долларов, получат ее бесплатно, если "Бенгалс" выиграют матч.

Напомним, что в решающем матче НФЛ "Лос-Анджелес Ремс" обыграли "Цинциннати Бенгалс" со счетом 23:20.

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