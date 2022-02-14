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Найбільша ставка у історії. Американський бізнесмен поставив 9,5 млн на футбольний матч та програв

Автор: Андрій Вирва

Техаський бізнесмен Джим Макінгвейл поставив рекордну суму на Супербоул – фінальний матч сезону Національної футбольної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

71-річний Макінгвейл є власником магазину домашніх матраців "Gallery Furniture". Він зробив "Цинциннаті Бенгалс" в Супербоулі. Ставки були з коефіцієнтом від 1 до 1,7.

"Цинциннаті

Минулого року Макінгвейл поставив майже 3,5 мільйони доларів на фінальний матч НФЛ та виграв 6,18 мільйонів. А декілька років тому він зробив ставку 13 мільйонів на матч бейсбольного клубу "Х'юстон Астрос" проти "Вашингтон Нешналс".

Також бізнесмен провів акцію у своєму магазині: всі клієнти, які куплять матраци або меблі для вітальні на суму понад 3000 доларів, отримають їх безкоштовно, якщо "Бенгалс" виграють матч.

Нагадаємо, що у вирішальному матчі НФЛ "Лос-Анджелес Ремс" переграли "Цинциннаті Бенгалс" з рахунком 23:20.

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