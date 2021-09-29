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Самая большая гора Западной Европы продолжает терять высоту

Автор: Сергей Пышкин

Согласно данным французских экспертов, гора Монблан в очередной раз потеряла высоту. Начиная с 2017 года гора уменьшилась почти на метр.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Сегодня высота горы составляет 4 807,81 метра, когда в 2017 году ее высота была 4 808,72 метра.

Сейчас эксперты не могут объяснить соответствующее явление.

Отмечается, что высота горы продолжает снижаться последние десять лет. Только в 2007 году ее показатель составил 4 810,90 метра.

Согласно данным географических экспертов, ежегодно Монблан теряет около 13 сантиметров из-за стихийных явлений.

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