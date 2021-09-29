Самая большая гора Западной Европы продолжает терять высоту

Сегодня высота горы составляет 4 807,81 метра, когда в 2017 году ее высота была 4 808,72 метра.

Сейчас эксперты не могут объяснить соответствующее явление.

Отмечается, что высота горы продолжает снижаться последние десять лет. Только в 2007 году ее показатель составил 4 810,90 метра.

Согласно данным географических экспертов, ежегодно Монблан теряет около 13 сантиметров из-за стихийных явлений.