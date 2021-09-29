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Найбільша гора Західної Європи продовжує втрачати висоту

Автор: Сергій Пишкін

Згідно з даними французьких експертів, гора Монблан вкотре втратила висоту. Починаючи з 2017 року гора зменшилась майже на метр.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Local.

Сьогодні висота гори становить 4 807,81 метра, коли у 2017 році її висота була 4 808,72 метра.

Наразі експерти не можуть пояснити відповідне явище.

Зазначається, що висота гори продовжує знижуватись останні десять років. Лише у 2007 році її показник станови 4 810,90 метра.

Згідно з даними географічних експертів, щорічно Монблан втрачає близько 13 сантиметрів через стихійні явища.

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