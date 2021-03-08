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Самая богатая женщина. Бывшая жена главы Amazon вышла замуж

Новина українською → США, Понедельник 08 марта 2021 07:10
Самая богатая женщина. Бывшая жена главы Amazon вышла замуж Фото: Маккензи Скотт и Дэн Джуэтт (givingpledge)
Автор: Даша Харченко

Бывшая жена главы Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт вышла замуж за учителя Дэна Джуэтта. Она развелась с Безосом в июле 2019 года.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Информация также появилась на личной странице Скотт на сайте филантропической компании Giving Pledge.

Дэн Джуэтт там написал, что присоединяется к Скотт в ее благотворительных начинаниях.

"Странно писать о готовности в течение жизни отдать большую часть своего состояния на благотворительность. Ведь я никогда не стремился собрать такое богатство, которое потребовалось бы для того, чтобы сказать, что такая вещь будет иметь особое значение", - заявил он.

Источник The Wall Street Journal сообщил, что мужчина работал в частной школе Сиэтла.

Безос и Маккензи развелись в июле 2019 года. В рамках соглашения он передал ей четверть своего пакета акций Amazon. Осенью 2020 года Маккензи стала самой богатой женщиной в мире в рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index. Ее состояние оценивалось в 68 млрд долларов.

Напомним, в ноябре 2020 года основатель Amazon и самый богатый человек в мире Джефф Безос пожертвовал 791 млн долларов на сохранение окружающей среды. Миллиардер передал деньги 16 организациям из "Фонда Земли Безоса".

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