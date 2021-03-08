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Найбагатша жінка. Колишня дружина глави Amazon вийшла заміж

Новость на русском → США, Понеділок 08 березня 2021 07:10
Найбагатша жінка. Колишня дружина глави Amazon вийшла заміж Фото: Маккензі Скотт і Ден Джуетт (givingpledge)
Автор: Даша Харченко

Колишня дружина глави Amazon Джеффа Безоса Маккензі Скотт вийшла заміж за вчителя Дена Джуетт. Вона розлучилася з Безосом в липні 2019 року.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Інформація також з'явилася на особистій сторінці Скотт на сайті філантропічної компанії Giving Pledge.

Ден Джуетт там написав, що приєднується до Скотт в її благодійних починаннях.

"Дивно писати про готовність протягом життя віддати більшу частину своїх статків на благодійність. Адже я ніколи не прагнув зібрати таке багатство, яке треба було б для того, щоб сказати, що така річ буде мати особливе значення", - заявив він.

Джерело The Wall Street Journal повідомило, що чоловік працював у приватній школі Сіетла.

Безос і Маккензі розлучилися в липні 2019 року. В межах угоди він передав їй чверть свого пакета акцій Amazon. Восени 2020 року Маккензі стала найбагатшою жінкою в світі в рейтингу мільярдерів Bloomberg Billionaires Index. Її статки оцінювалися в 68 млрд доларів.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року засновник Amazon і найбагатша людина в світі Джефф Безос пожертвував 791 млн доларів на збереження навколишнього середовища. Мільярдер передав гроші 16 організаціям з "Фонду Землі Безоса".

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