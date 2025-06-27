У Самарі оголосили Дні жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ

"У зв’язку з трагедією я підписав розпорядження: 28 і 29 червня - Дні жалоби в місті Самар", - повідомив мер.

За його словами, це не був випадковий терор, адже Росія свідомо цілила по мирних людях та по місту.

"Ворог знову вдарив по місту. Це трагедія для кожної родини, що втратила близьких. Для всієї громади - гіркий біль", - зауважив Рєзнік.

Як повідомляється у дні жалоби буде: