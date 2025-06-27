В Самаре объявили Дни траура по погибшим в результате массированной атаки РФ

"В связи с трагедией я подписал распоряжение: 28 и 29 июня - Дни траура в городе Самар", - сообщил мэр.

По его словам, это не был случайный террор, ведь Россия сознательно целилась по мирным людям и по городу.

"Враг снова ударил по городу. Это трагедия для каждой семьи, потерявшей близких. Для всей общины - горькая боль", - отметил Резник.

Как сообщается в дни траура будет: