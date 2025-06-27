В Самаре объявили Дни траура по погибшим в результате массированной атаки РФ

После очередного российского удара по городу Самар местные власти объявили следующие два дня - Днями траура.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Сергея Резника.
"В связи с трагедией я подписал распоряжение: 28 и 29 июня - Дни траура в городе Самар", - сообщил мэр.
По его словам, это не был случайный террор, ведь Россия сознательно целилась по мирным людям и по городу.
"Враг снова ударил по городу. Это трагедия для каждой семьи, потерявшей близких. Для всей общины - горькая боль", - отметил Резник.
Как сообщается в дни траура будет:
Заметим, что российские войска за последние недели уже несколько раз обстреливали город Самар Днепропетровской области.
В частности сегодня утром враг нанес ракетный удар, в городе прогремело несколько взрывов, а в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе баллистики для Днепра и области.
На месте попадания возник пожар. Сначала председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о трех погибших из-за вражеской атаки, впоследствии количество жертв возросло до четырех.
До того, днем 24 июня российские войска атаковали ракетами Днепропетровскую область. В частности под обстрел попали и другие населенные пункты области, в частности город Самар.
Тогда в городе также сообщалось о погибших и раненых. Из-за российской атаки 25 июня в Днепропетровской области было объявлено днем траура.
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