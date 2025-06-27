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У Самарі оголосили Дні жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ

Самар, П'ятниця 27 червня 2025 16:06
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У Самарі оголосили Дні жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки РФ Фото: у Самарі оголосили Дні жалоби (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Після чергового російського удару по місту Самар місцева влада оголосила наступні два дні - Днями жалоби.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Сергія Рєзніка.

"У зв’язку з трагедією я підписав розпорядження: 28 і 29 червня - Дні жалоби в місті Самар", - повідомив мер.

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За його словами, це не був випадковий терор, адже Росія свідомо цілила по мирних людях та по місту.

"Ворог знову вдарив по місту. Це трагедія для кожної родини, що втратила близьких. Для всієї громади - гіркий біль", - зауважив Рєзнік.

Як повідомляється у дні жалоби буде:

  • скасовано розважальні заходи,
  • приспущено державні прапори,
  • вшановуємо памʼять загиблих.

Удари по Самару

Зауважимо, що російські війська за останні тижні вже кілька разів обстрілювали місто Самар Дніпропетровської області.

Зокрема сьогодні зранку ворог завдав ракетний удар, у місті пролунало кілька вибухів, а у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу балістики для Дніпра та області.

На місці влучання виникла пожежа. Спочатку голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про трьох загиблих через ворожу атаку, згодом кількість жертв зросла до чотирьох.

До того, вдень 24 червня російські війська атакували ракетами Дніпропетровську область. Зокрема під обстріл потрапили й інші населені пункти області, зокрема місто Самар.

Тоді у місті також повідомлялось про загиблих та поранених. Через російську атаку 25 червня в Дніпропетровській області було оголошено днем жалоби.

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Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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