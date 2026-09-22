У Самарі атакований КНПЗ: спалахнула сильна пожежа

Губернатор регіону Вячеслав Федорищев повідомляв у своєму Telegram після опівночі, що на території Самарської області діє режим безпілотної небезпеки.

Пізніше росіяни в пабліках, посилаючись, ймовірно, на інші канали зв'язку Федорищева, написали про те, що дрони таки атакували область.

Губернатор також закликав жителів Самарської області дотримуватись правил безпеки, відійти подалі від вікон та скляних перегородок, а кадри прольоту безпілотників чи роботи ППО - ні в якому разі ніде не розміщати.

"Великий стовп диму піднявся в області. Про це повідомляють наші підписники. Інформації про наслідки та постраждалих немає. Чекаємо на коментарі уряду", - йдться в одному з пабліків.

На кадрах OSINT-каналів дійсно видно не лише великий осередок загоряння на КНПЗ, а й високий густий стовп чорного диму, який піднявся високо в небо та простягнувся на значну відставнь у бік.

Станом на ранок вівторка, о 5:37 повідомлялось, що пожежа все ще продовжується. На місці працюють співробітники російської МНС.