В Самаре атакован КНПЗ: вспыхнул сильный пожар

Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщал в своем Telegram после полуночи, что на территории Самарской области действует режим беспилотной опасности.

Позже россияне в пабликах, ссылаясь, вероятно, на другие каналы связи Федорищева, написали о том, что дроны атаковали область.

Губернатор также призвал жителей Самарской области соблюдать правила безопасности, отойти подальше от окон и стеклянных перегородок, а кадры пролета беспилотников или работы ПВО ни в коем случае нигде не размещать.

"Большой столб дыма поднялся в области. Об этом сообщают наши подписчики. Информации о последствиях и пострадавших нет. Ждем комментарии правительства", - говорится в одном из пабликов.

На кадрах OSINT-каналов действительно видна не только большая ячейка возгорания на КНПЗ, но и высокий густой столб черного дыма, поднявшийся высоко в небо и протянувшийся на значительное отставание в сторону.

По состоянию на утро вторника, в 5.37 сообщалось, что пожар все еще продолжается. На месте работают сотрудники российского МЧС.