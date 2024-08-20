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Сама стала донором. Врач спасла несколько жизней после собственной смерти

Вторник 20 августа 2024 11:20
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Сама стала донором. Врач спасла несколько жизней после собственной смерти Галина Грановская продолжила спасать жизни - даже после собственной смерти (фото: facebook.com/moz.ukr)
Автор: Ирина Костенко

55-летняя врач Галина Грановская стала посмертным донором для двух женщин с почечной недостаточностью.

РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения рассказывает, что следует знать об этой истории.

Что известно о враче Галине Грановской

Согласно информации Минздрава, 55-летняя врач-трансплант-координатор Галина Грановская продолжила спасать жизни - даже после собственной смерти.

Отмечается, что на днях у женщины, которая имела врожденный порок сердца и проблемы с сосудами, произошел инсульт.

"К сожалению, медики не смогли спасти коллегу. Но ее дочь решила, что ее мама еще может спасти жизни хотя бы нескольких пациентов, и приняла решение о посмертном донорстве", - рассказали в ведомстве.

Сама стала донором. Врач спасла несколько жизней после собственной смерти

Посмертное донорство спасает жизни (фото: facebook.com/moz.ukr)

Полина (дочка Грановской) уверена, что ее мать хотела бы этого.

"Я точно знаю, что мама этого хотела бы. Когда ее просили о помощи, она всегда отзывалась - будь то днем или ночью. И возможность сделать доброе дело в конце своего жизненного пути для нее однозначно была важна", - рассказала она.

Сама стала донором. Врач спасла несколько жизней после собственной смерти

Галина Грановская (фото: facebook.com/moz.ukr)

Чьи жизни были спасены

В Минздраве уточнили, что решение дочери Грановской позволило помочь сразу двум женщинам, которые имели хронические заболевания почек терминальной стадии и находились на гемодиализе.

"Единственным шансом на полноценную жизнь для них обоих была трансплантация донорской почки", - добавили в министерстве.

Сама стала донором. Врач спасла несколько жизней после собственной смерти

Трансплантация донорской почки спасла жизнь двум женщинам (фото: facebook.com/moz.ukr)

Отмечается, что первая реципиент - 39-летняя жительница Буковины, которая половину своей жизни болеет пиелонефритом (инфекционное воспаление почек).

Вторая - 60-летняя жительница Закарпатья, которой четыре года назад полностью удалили пораженные поликистозом почки (так что женщина жила только благодаря искусственной очистке крови).

"Женщины уже дома и счастливы, что наконец-то могут жить без диализа. Спасибо врачам Центра трансплантологии Львова за слаженную работу и спасение жизней! Светлая память донору Галине Грановской и безграничная благодарность ее дочери за принятие непростого решения, которое позволило спасти жизни другим", - подытожили в Минздраве.

Сама стала донором. Врач спасла несколько жизней после собственной смертиСама стала донором. Врач спасла несколько жизней после собственной смерти

Публикация МОЗ Украины (скриншот: facebook.com/moz.ukr)

Напомним, ранее мы рассказывали о прижизненном согласии на донорство органов - как это работает и куда обращаться.

Читайте также, как подготовиться к сдаче крови и какие неочевидные причины могут помешать стать донором.

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