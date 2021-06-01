Сама будет контролировать С-400. Турция отказалась от российских экспертов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу пообещал, что Анкара будет самостоятельно контролировать российские зенитные ракетные комплексы С-400. Турция вернула в Россию российских экспертов.
Об этом турецкий министр сказал во время рабочего визита в Афины, передает телеканал NTV.
"С-400 будут на сто процентов под нашим контролем. Мы отправили много технических экспертов на обучение. Российских военных экспертов не будет в Турции", - подчеркнул он.
В то же время Чавушоглу отметил, что Анкара не может принять предложение не использовать зенитные ракетные комплексы "от другой страны", а не от союзников по НАТО.
Напомним, закупка Турцией российских ЗРК С-400 стала проблемой в отношениях с США. Вашингтона требовал, чтобы Анкара отказалась от российского вооружения, потому что это может угрожать безопасности союзников по НАТО. В 2020 году администрация президента США ввела санкции против Турции.
Также США угрожали применить санкции против других союзников, которые решат приобрести российское вооружение.
Добавим, в Госдепе США недавно предложили Турции альтернативу российским ЗРК. Однако американская сторона не уточнила, о какой альтернативе идет речь.